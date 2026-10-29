Можливість реабілітуватись обом командам: хто переможе в матчі Карпати – Олександрія

Обидві команди нині переживають не найкращий період у сезоні, повідомляє 24 Канал. Тож, і для Карпат, і для Олександрії кубкова дуель – гарна нагода реабілітуватись за останні невдачі.

Adv

популярні відео

Що відомо про матч Карпати – Олександрія

Карпати вже понад місяць не знають смаку перемогу в офіційних матчах. Після перемоги над Колосом ще в 1/16 фіналу Кубка України львів'яни не виграли жодного матчу в УПЛ.

Зокрема, на останніх хвилинах вони втратили мінімальну перевагу над Вересом і зіграли внічию 1:1. За непоганої гри все ж поступились Динамо 0:1. Лише на останніх хвилинах змогли врятувати 1 бал у домашній зустрічі з Епіцентром. А в попередньому матчі проти Чорноморця фактично весь поєдинок грали вдесятьох через безглузду червону картку Педросу, й завершили протистояння з одним із аутсайдерів унічию 0:0.

Олександрія ж хоч і перемогла в останній зустрічі в першій лізі проти Пробоя, все ж не виправдовує тих очікувань, які на неї покладались. Підопічних Володимира Шарана називали головними фаворитами на підвищення в класі, але наразі вони перебувають навіть поза топ-4 в турнірній таблиці.

Це через нестабільність результатів. У команди немає серії не те, що з 2 перемог поспіль, а навіть із 2 нічиїх поспіль.

Хоча в "містян" є логічне пояснення щодо цього. Не тільки в міжсезоння, а й уже по ходу сезону команда втрачала минулорічних лідерів. Фактично олександрійці здійснили 18 трансферів на вихід і 13 на вхід. А це означає, що Володимир Шаран ліпить в Олександрії абсолютно нову команду.

Реклама 21+ / Реклама 21+ /

Як Карпати й Олександрія грають в очних протистояннях

Оскільки Карпати й Олександрія в попередніх двох сезонах грали в УПЛ, то за останні 2 роки вони провели 4 очні протистояння. Перевага в них на боці львів'ян. Хоча в сезоні, коли Руслан Ротань привів "містян" до срібних медалей УПЛ, вони вдома розгромили "левів" із рахунком 3:0 завдяки хеттрику центрбека Кампоса, якого в команді вже немає.

А от усі 3 наступні протистояння виграли галичани. Зокрема, гарячим видався матч на стадіоні "Україна" того ж сезону. Карпати до 80 хвилини поступилась 0:1, але вирвали перемогу завдяки голам Краснопіра та Чачуа вже на 90+5 хвилині.

Минулого сезону команди перебували на протилежних полюсах турнірною таблиці та вирішували абсолютно різні завдання. В обох очних зустрічах перемогу святкували львів'яни з рахунком 2:0.