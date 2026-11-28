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Протистояння на стадіоні "Україна" матиме важливе значення для обох команд у боротьбі за високі місця. Господарі набрали хороший хід, тоді як гості прагнуть не відпустити Шахтар у чемпіонських перегонах, повідомляє 24 Канал.

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Костенко знову запалює, але статистика проти Карпат

Команда Франа Фернандеса підходить до поєдинку після двох поспіль перемог над Зорею та Кудрівкою. Карпатам вдалося подолати нічийний синдром і повернутися до боротьби за місця у верхній частині таблиці.

Важливим чинником став Ян Костенко. Після повернення з дискваліфікації один із головних відкриттів першої частини сезону набрав чудову форму – вінгер відзначився чотирма голами у двох попередніх матчах. Загалом на рахунку 23-річного футболіста вже 7 забитих м'ячів у цьому сезоні.

Наразі Карпати мають 22 очки та посідають п'яте місце. Перемога над прямим конкурентом дозволить львів'янам ще більше наблизитися до лідерів чемпіонату.

Втім, є обставина, яка може насторожувати вболівальників господарів. Карпати досі не перемагали Полісся у шести попередніх очних зустрічах на рівні УПЛ. Лише одного разу команди зіграли внічию – 1:1 у квітні 2025 року в Житомирі. Решта п'ять матчів завершилися перемогами житомирян із загальним рахунком 12:4.

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Полісся не може дозволити собі нову втрату очок

Підопічні Руслана Ротаня приїдуть до Львова з турнірною мотивацією. Полісся набрало 29 очок і розташувалося на другій сходинці, відстаючи від лідера Шахтаря лише на один бал.

У попередньому турі житомиряни не змогли скористатися можливістю очолити чемпіонат, зігравши внічию з ЛНЗ – 1:1. Водночас безпрограшна серія команди Ротаня вже налічує дев'ять матчів.

Тепер Полісся спробує повернутися на переможний шлях у непростому виїзді. Карпати ж матимуть нагоду не лише покращити турнірне становище, а й нарешті зламати невтішну статистику протистоянь із житомирянами.

Матч Карпати – Полісся відбудеться у неділю, 29 листопада. Початок зустрічі на стадіоні Україна – о 18:00.