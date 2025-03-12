Шахтар вирвав перемогу у Карпат, пропустивши вже на першій хвилині

У середу, 12 березня, львівські Карпати провели товариську гру проти донецького Шахтаря. Владислав Лупашко та Маріно Пушич дали шанс зіграти тим, хто отримує менше ігрової практики в офіційних матчах.

Карпати – Шахтар 1:2

Голи: Підлепенець, 1 – Глущенко, 12, Еліас, 82

Це була друга гра за останні два одні між Карпатами та Шахтарем. 11 березня команди розписали нульову нічию у рамках 21-го туру УПЛ-2024/2025, пише 24 Канал.

До теми Після сенсаційних нулів в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Карпати – Шахтар

Швидкий гол від "левів"

Вже на першій хвилині Підлепенець вивів львів'ян уперед 1:0.

Через 10 хвилин "гірники" зрівняли цифри на табло 1:1 після розіграшу кутового. Голом у складі донецького клубу відзначився Глущенко.

Протягом першого тайму обидві команди мали ще свої моменти, але жоден із них не перетворився у взяття воріт.

По ходу поєдинку Владислав Лупашко та Маріно Пушич зробили чималу кількість замін, давши пограти усім присутнім.

"Гірники" здобули перемогу

На 82-й хвилині Еліас вивів Шахтар уперед, встановивши остаточний рахунок товариської зустрічі 1:2.

Обидва тренери отримали додаткову інформацію про своїх футболістів. Також у складі "левів" дебютував останній новачок Фабіано, про трансфер якого оголосили лише перед цим товариським матчем.

Тепер у чемпіонаті наступає пауза, яка викликана матчами національних збірних. У складах Карпат та Шахтаря є гравці, яких викликав Сергій Ребров на поєдинки Ліги націй проти Бельгії (20-го та 23-го березня).

УПЛ повернеться аж 28 березня 22-м туром, у якому Шахтар зіграє на виїзді проти Оболоні (29 березня), а Карпати приймуть Чорноморець (30 березня).