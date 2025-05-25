"Леви" пролетіли повз єврокубки: Зоря неочікувано прибила Карпати у Львові

У неділю, 25 травня, відбувся матч 30-го туру УПЛ 2024/2025. В ньому львівські Карпати на домашньому стадіоні "Україна" приймали луганську Зорю.

Карпати – Зоря 1:3

Голи: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мічин, 57, Слесар, 73

Карпати ведуть боротьбу за омріяну путівку у Лігу конференцій на наступний сезон. Тому "левам" потрібно було перемогти Зорю та сподіватись на нічию у паралельному матчі у Житомирі, де Полісся грало із Кривбасом, повідомляє 24 канал.

Читайте також Київське Динамо завершило сезон в УПЛ без поразок та отримало чемпіонський трофей

Нічийний перший тайм

Карпати перед своїми вболівальниками пішли одразу вперед, намагаючись швидко відкрити рахунок у матчі проти Зорі. "Левам" вдалось забити першими на 17-й хвилині гри зусиллями Владсилава Бабогло.

Проте львів'яни раділи недовго. Височенний захисник луганців Джордан на 25-й хвилині протистояння встановив паритет, забивши головою після подачі з кутового.

Карпати оговтались після пропущеного голу та продовжили атакувати, адже їм потрібно було виривати три очки у матчі. Проте у першому таймі голів команди більше не забивали.

Вольова перемога Зорі

У другому таймі темп гри майже не змінився. Однак Зоря змогла шокувати Карпати на старті фінальної 45-хвилинки.

Спочатку Артем Слесар пробачив "левів", не забивши у порожні ворота з декількох метрів. Проте згодом Петар Мічин ефектним ударом забив другий гол луганців у другому таймі.

На 73-й хвилині матчу Зоря поховала надії Карпат на єврокубки у наступному сезоні. Артем Слесар вийшов віч-на-віч з Олександром Кемкіним та зробив рахунок 1:3.

Гра завершилась перемогою Зорі з рахунком 3:1. У підсумку Карпати посіли 6 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 46 очок у 30-турах. У паралельному матчі у Житомирі Полісся та Кривбас зіграли внічию 1:1.

Таким чином житомиряни здобули путівку у Лігу конференцій, посівши четверте місце з 48 пунктами. Кривбас розташувався на п'ятій сходинці – 47 очок.