"Тенісний янгол" дебютує на Вімблдоні: що відомо та як виглядає модель Карсон Бренстін

Канадська тенісистка Карсон Бренстін вперше зіграє на Вімблдоні в Англії. Проте спорт є неосновною професією дівчини, яка довгий час шла до того, щоб з'явитись на корті одного з найпрестижніших турнірів.

Бренстін вдається водночас поєднувати кар'єру тенісистки та професійної моделі. 24 канал пропонує вам поринути в цікаву історію дівчини та дізнатись, як виглядає чарівна Карсон, яка підкорила серця шанувальників.

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Бренстін у тенісі

Карсон Бренстін народилась у канадській сім'ї у місті Ірвін, штат Каліфорнія. Дівчина з дитинства захоплювалась тенісом та виділялась чудовою технікою. Мати Бренстін з Торонто, тому вона могла грати за Канаду, але виступала за США.

У 2017 році Карсон Бренстін почала набирати популярність. Тенісистка у парі з Біанкою Андрееску здобула два титули Великого шолому. У її активі тріумф у парному розряді серед юніорів на Australian Open та Ролан Гарросі.

Після чого у канадської тенісистки почалась чорна смуга у спорті. Бренстін постійно переслідували травми ніг та купа операцію. Карсон на тривалий термін вибула з радарів.

У 2024 – 2025 роках Карсон Бренстін знову заявила про себе, вийшовши у фінал WTA 125 у Канкуні. Згодом 24-річна спортсменка сенсаційно виграла Луїз Буссон та вийшла в основну сітку Вімблдон-2025.

Модельна кар'єра Карсон

Карсон Бренстін вдало поєднує модельну кар'єру з тенісом. Канадська спортсменка таким чином заробила собі на поїздки на різноманітні турніри, не маючи при цьому спонсорів.

24-річна Бренстін має свою фанатську базу, яка налічує 20 тисяч підписників в інстаграмі. Вболівальники називають її "тенісним янголом" або "Олімпійською богинею", підкресливши неймовірно гарну зовнішність Карсон.

Карсон Бренстін / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Вімблдон-2025 розпочнеться 30 червня та триватиме до 13 липня. На старті турніру Карсон Бренстін зіграє проти "нейтральної" першої ракетки світу Аріни Соболенко.

Раніше повідомляли, що Еліна Світоліна взяла участь в ефектній фотосесії перед стартом Вімблдону-2025. Українська тенісистка вразила фанатів своєю красою та яскравим образом.