Усі учасники квартету B зіграли свої матчі. Про результат поєдинку в американській Санта-Кларі повідомляє 24 Канал.
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Як склався матч Катар – Швейцарія?
Уже на другій хвилині Грегору Кобелю несподівано довелось рятувати команду після удару Едмілсона.
Проте, це був єдиний хороший момент для азійської команди на доволі тривалий час.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Катар – Швейцарія – 1:1
Голи: Буалем Хухі, 90+5 – Емболо, 17 (Пен.)
Після стартових миттєвостей гри саме команда Мурата Якіна почала домінувати. Ще до 15-ї хвилини міг двічі забивати колишній партнер Олександра Зінченка у Ноттінгем Форесті Дан Ндоє. Вінгеру забракло реалізації.
Відкрити рахунок Швейцарії допоміг пенальті. Воротар номінальних господарів Махмуд Абунада збив Ремо Фройлера у карному майданчику. Жовта картка, пенальті – 1:0 на користь Швейцарії.
Гол Бреля Емболо з пенальті від MEGOGO - дивіться відео
Збірна Швейцарії до кінця тайму не мала жодних проблем і була ближчою до другого гола, ніж суперник до першого. Після перерви картина не змінилась. Однак, подвоїти перевагу підопічні Якіна так і не могли.
Перевага у грі від європейців спостерігалась хвилини до 65-ї. Після цього почався більш обережний футбол. Брель Емболо міг забивати вдруге на 84-й хвилині, але не влучив як слід по м'ячу.
Коли вже здавалось, що Швейцарія лідер групи B, суперник врятувався. Свій момент використав Буалем Хухі – 1:1. Різниця удару по воротах 26:7 для європейської команди.
Катар та Швейцарія: що далі?
У другому турі Швейцарія зіграє з Боснією і Герцеговиною. Поєдинок почнеться о 22.00 за київським часом 18 червня. Матч пройде в Інглвуді, Каліфорнія.
Катар спробує здобути першу перемогу у матчі проти Канади, одного з господарів турніру. Матч стартує о 01.00 за часом Києва та пройде у Ванкувері.