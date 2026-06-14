Усі учасники квартету B зіграли свої матчі. Про результат поєдинку в американській Санта-Кларі повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Катар – Швейцарія?

Уже на другій хвилині Грегору Кобелю несподівано довелось рятувати команду після удару Едмілсона.

Проте, це був єдиний хороший момент для азійської команди на доволі тривалий час.

Катар – Швейцарія – 1:1

Голи: Буалем Хухі, 90+5 – Емболо, 17 (Пен.)

Після стартових миттєвостей гри саме команда Мурата Якіна почала домінувати. Ще до 15-ї хвилини міг двічі забивати колишній партнер Олександра Зінченка у Ноттінгем Форесті Дан Ндоє. Вінгеру забракло реалізації.

Відкрити рахунок Швейцарії допоміг пенальті. Воротар номінальних господарів Махмуд Абунада збив Ремо Фройлера у карному майданчику. Жовта картка, пенальті – 1:0 на користь Швейцарії.

Гол Бреля Емболо з пенальті від MEGOGO - дивіться відео

Збірна Швейцарії до кінця тайму не мала жодних проблем і була ближчою до другого гола, ніж суперник до першого. Після перерви картина не змінилась. Однак, подвоїти перевагу підопічні Якіна так і не могли.

Перевага у грі від європейців спостерігалась хвилини до 65-ї. Після цього почався більш обережний футбол. Брель Емболо міг забивати вдруге на 84-й хвилині, але не влучив як слід по м'ячу.

Коли вже здавалось, що Швейцарія лідер групи B, суперник врятувався. Свій момент використав Буалем Хухі – 1:1. Різниця удару по воротах 26:7 для європейської команди.

Катар та Швейцарія: що далі?

У другому турі Швейцарія зіграє з Боснією і Герцеговиною. Поєдинок почнеться о 22.00 за київським часом 18 червня. Матч пройде в Інглвуді, Каліфорнія.

Катар спробує здобути першу перемогу у матчі проти Канади, одного з господарів турніру. Матч стартує о 01.00 за часом Києва та пройде у Ванкувері.