Все участники группы B сыграли свои матчи. О результатах встречи в американском Санта-Кларе сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Катар – Швейцария?

Уже на второй минуте Грегору Кобелю неожиданно пришлось спасать команду после удара Эдмилсона.

Однако это был единственный хороший момент для азиатской команды на довольно длительное время.

Катар – Швейцария – 1:1

Голы: Буалем Хухи, 90+5 – Эмболо, 17 (пен.)

После стартовых мгновений игры именно команда Мурата Якина начала доминировать. Еще до 15-й минуты мог дважды забить бывший партнер Александра Зинченко в Ноттингем Форест Дан Ндое. Вингеру не хватило реализации.

Открыть счет Швейцарии помог пенальти. Вратарь номинальных хозяев Махмуд Абунада сбил Ремо Фройлера в штрафной площади. Жёлтая карточка, пенальти – 1:0 в пользу Швейцарии.

Гол Бреля Эмболо с пенальти от MEGOGO – смотрите видео

Сборная Швейцарии до конца тайма не испытывала никаких проблем и была ближе ко второму голу, чем соперник к первому. После перерыва картина не изменилась. Однако удвоить преимущество подопечные Якина так и не смогли.

Преимущество в игре у европейцев наблюдалось до 65-й минуты. После этого начался более осторожный футбол. Брель Эмболо мог забить во второй раз на 84-й минуте, но не попал как следует по мячу.

Когда уже казалось, что Швейцария лидер группы B, соперник спасся. Свой момент использовал Буалем Хухи – 1:1. Разница ударов по воротам 26:7 в пользу европейской команды.

Катар и Швейцария: что дальше?

Во втором туре Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени 18 июня. Матч пройдет в Инглвуде, Калифорния.

Катар попытается одержать первую победу в матче против Канады, одного из хозяев турнира. Матч начнется в 01:00 по киевскому времени и пройдет в Ванкувере.