Все участники группы B сыграли свои матчи. О результатах встречи в американском Санта-Кларе сообщает 24 Канал.
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Как сложился матч Катар – Швейцария?
Уже на второй минуте Грегору Кобелю неожиданно пришлось спасать команду после удара Эдмилсона.
Однако это был единственный хороший момент для азиатской команды на довольно длительное время.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Катар – Швейцария – 1:1
Голы: Буалем Хухи, 90+5 – Эмболо, 17 (пен.)
После стартовых мгновений игры именно команда Мурата Якина начала доминировать. Еще до 15-й минуты мог дважды забить бывший партнер Александра Зинченко в Ноттингем Форест Дан Ндое. Вингеру не хватило реализации.
Открыть счет Швейцарии помог пенальти. Вратарь номинальных хозяев Махмуд Абунада сбил Ремо Фройлера в штрафной площади. Жёлтая карточка, пенальти – 1:0 в пользу Швейцарии.
Гол Бреля Эмболо с пенальти от MEGOGO – смотрите видео
Сборная Швейцарии до конца тайма не испытывала никаких проблем и была ближе ко второму голу, чем соперник к первому. После перерыва картина не изменилась. Однако удвоить преимущество подопечные Якина так и не смогли.
Преимущество в игре у европейцев наблюдалось до 65-й минуты. После этого начался более осторожный футбол. Брель Эмболо мог забить во второй раз на 84-й минуте, но не попал как следует по мячу.
Когда уже казалось, что Швейцария лидер группы B, соперник спасся. Свой момент использовал Буалем Хухи – 1:1. Разница ударов по воротам 26:7 в пользу европейской команды.
Катар и Швейцария: что дальше?
Во втором туре Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени 18 июня. Матч пройдет в Инглвуде, Калифорния.
Катар попытается одержать первую победу в матче против Канады, одного из хозяев турнира. Матч начнется в 01:00 по киевскому времени и пройдет в Ванкувере.