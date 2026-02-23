Учасницю Олімпіади-2026 з України зупинили прикордонники: що сталося

Катерина Коцар, яка здобула найкращий індивідуальний результат України на зимовій Олімпіаді-2026, повернулася додому. На кордоні рідної країни на фристайлістку чекав сюрприз.

Коцар була 10-ою у змаганнях в біг-ейрі, здобувши для України дебютне право на участь у фіналі цієї дисципліни на Олімпійських іграх. У Державній прикордонній службі вирішили це відзначити, як пише сторінка ДПСУ в телеграмі.

Дивіться також Офіцер ЗСУ освідчився українці просто на Олімпіаді

Як прикордонники зустріли Катерину Коцар?

Виявилося, що фристайлістка є представницею спортивного комітету Державної прикордонної служби. Тож зустрічали її фактично колеги – вручили квіти, берет прикордонника і футболку з написом Be brave like Ukrainians (Будьте сміливими, як українці).



Катерина Коцар / фото ДПСУ

Саме такі слова мали бути на шоломі, в якому Катерина планувала брати участь в олімпійських змаганннях. Але МОК заборонив їй розмістити на екіпіруванні надпис на підтримку своєї країни. Це сталося ще до скандалу з дискваліфікацією Владислава Гераскевича у скелетоні.

Збірна виступила гідно, адже для багатьох це був дебют на Іграх. Ми відстояли свою честь. Важливо було не лише показати результат, а й нагадати світу про Україну,

– сказала Коцар.

Як виступила Катерина Коцар на Олімпійських іграх-2026?