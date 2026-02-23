Учасницю Олімпіади-2026 з України зупинили прикордонники: що сталося
- Катерина Коцар здобула 10-те місце в біг-ейрі на Олімпіаді-2026, що дало Україні право на участь у фіналі цієї дисципліни.
- Прикордонники зустріли Коцар з квітами і подарунками, але МОК заборонив розміщення напису "Be brave like Ukrainians" на її шоломі.
Катерина Коцар, яка здобула найкращий індивідуальний результат України на зимовій Олімпіаді-2026, повернулася додому. На кордоні рідної країни на фристайлістку чекав сюрприз.
Коцар була 10-ою у змаганнях в біг-ейрі, здобувши для України дебютне право на участь у фіналі цієї дисципліни на Олімпійських іграх. У Державній прикордонній службі вирішили це відзначити, як пише сторінка ДПСУ в телеграмі.
Як прикордонники зустріли Катерину Коцар?
Виявилося, що фристайлістка є представницею спортивного комітету Державної прикордонної служби. Тож зустрічали її фактично колеги – вручили квіти, берет прикордонника і футболку з написом Be brave like Ukrainians (Будьте сміливими, як українці).
Саме такі слова мали бути на шоломі, в якому Катерина планувала брати участь в олімпійських змаганннях. Але МОК заборонив їй розмістити на екіпіруванні надпис на підтримку своєї країни. Це сталося ще до скандалу з дискваліфікацією Владислава Гераскевича у скелетоні.
Збірна виступила гідно, адже для багатьох це був дебют на Іграх. Ми відстояли свою честь. Важливо було не лише показати результат, а й нагадати світу про Україну,
– сказала Коцар.
Як виступила Катерина Коцар на Олімпійських іграх-2026?
- Фристайлістка здобула ліцензії на участь у двох олімпійських дисциплінах: слоупстайлі і біг-ейрі.
- За даними протоколу на сайті Олімпіади, у слоупстайлі Коцар не вистачило зовсім трохи, щоб кваліфікуватися у фінал: 14-те місце і відставання у 4 бали від прохідного 12-го місця.
- У біг-ейрі натомість Катерина вийшла у фінал, де посіла 10-те місце – ніхто з українців в індивідуальних змаганнях не підіймався на Олімпіаді вище.