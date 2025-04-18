Українська бійчиня ММА розповіла про булінг через захоплення спортом

Катерина Шакалова сенсаційно перемогла Джуліану Веласкес на турнірі PFL 2025 World Tournament у США. Українська бійчиня здолала ексчемпіонку Bellator у першому раунді поєдинку.

Проте Шакалова могла не битись проти бразилійки. Спортсменка розповіла про насмішки через її захоплення бойовими мистецтвами у дитинстві, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.nv.ua.

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Шакалова про дитинство

Українська бійчиня ММА розповіла про булінг у дитинстві через своє захоплення. Однолітки насміхались з Катерини у дитинстві та стверджували, що її не візьмуть до спортивного інтернету.

Українська бійчиня зазначила, що однолітки не вірили в те, що вона стане чемпіонкою у ММА. Катерина часто терпіла образи у свій бік в дитинстві, їй казали, що треба навчатись, а не займатись спортом.

Шакалова наголосила, що вона з міста Чистякове у Донецькій області. Проте Катерину вважають харків'янкою через те, що вона 13 років провела у спортивному інтернаті в Харкові.

Катерина також поділилась реакцію батьків на її захоплення спортом.

По-перше, коли я пішла на боротьбу, це було моє власне рішення. Я навіть не сказала батькам – сама записалася до секції. Вони дізналися про це тільки за тиждень. Проти не були. Мені завжди дозволяли робити те, що я хочу. Ніколи не забороняли. Якщо мені щось подобалося – будь ласка. Хочеш грати на акордеоні – грай. Я й навчалася у музичній школі. Хочеш танцювати – йди. Боротьба – будь ласка,

– сказала бійчиня.

Катерина Шакалова розповіла, як потрапила у ММА, адже до цього займалась вільною боротьбою та греплінгом, однак її стало нудно. Зі слів бійчини, вона отримала пропозицію від тренера та одразу погодилась.

Нагадаємо, що Катерина Шакалова виступить у півфіналі турніру PFL 2025 World Tournament. Українка битиметься проти американської бійчині Джени Бішоп.