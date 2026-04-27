Відео з елементами художнього масажу набрало понад мільйон переглядів і викликало значний резонанс серед користувачів. Ролик був знятий під час Albania Massage Championship 2026, що відбувся у квітні, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про участь Соботюк у турнірі?
На відео представлено програму, у якій класичні масажні техніки поєднуються з елементами хореографії та музичним супроводом. В офіційному акаунті чемпіонату цей виступ назвали прикладом поєднання масажу й мистецтва.
Сама Соботюк зазначила у своєму інстаграм, що підготовка до номера зайняла небагато часу та відбувалася в домашніх умовах.
Я готувала виступ всього за два тренування з колегою вдома, а на самому чемпіонаті вперше працювала на камеру без повної підготовки. До цього ми спробували лише кілька елементів, щоб модель була готова до технік,
– сказала Катерина.
Вона також підкреслила, що такий формат не застосовується у повсякденній професійній практиці.
Масаж може бути мистецтвом, але в реальній роботі я не веду прийом таким чином і не лікую людей так. У мене великий досвід, я створила понад 100 програм і підготувала близько 20 переможців,
– зазначила вона.
Що відомо про Катерину Соботюк?
- Катерина Соботюк є українською терапевткою, викладачка та авторка методики Rehab IASTM Massage.
- Вона також є суддею міжнародних змагань і навчає спеціалістів у сфері масажу.