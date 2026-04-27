Видео с элементами художественного массажа набрало более миллиона просмотров и вызвало значительный резонанс среди пользователей. Ролик был снят во время Albania Massage Championship 2026, состоявшегося в апреле, сообщает 24 Канал.

Что известно об участии Соботюк в турнире?

На видео представлена программа, в которой классические массажные техники сочетаются с элементами хореографии и музыкальным сопровождением. В официальном аккаунте чемпионата это выступление назвали примером сочетания массажа и искусства.

Сама Соботюк отметила в своем инстаграме, что подготовка к номеру заняла немного времени и происходила в домашних условиях.

Я готовила выступление всего за две тренировки с коллегой дома, а на самом чемпионате впервые работала на камеру без полной подготовки. До этого мы попробовали лишь несколько элементов, чтобы модель была готова к технике,

– сказала Екатерина.

Она также подчеркнула, что такой формат не применяется в повседневной профессиональной практике.

Массаж может быть искусством, но в реальной работе я не веду прием таким образом и не лечу людей так. У меня большой опыт, я создала более 100 программ и подготовила около 20 победителей,

– отметила она.

