Sport News 24 Інші види спорту Виступ українки на чемпіонаті з масажу став вірусним у мережі
27 квітня, 12:10
Виступ українки на чемпіонаті з масажу став вірусним у мережі

Олександра Власова
Основні тези
  • Українська масажистка Катерина Соботюк виступила на міжнародному турнірі з масажу в Тирані, де її номер швидко став популярним у соціальних мережах.
  • Відео з елементами художнього масажу набрало понад мільйон переглядів, здивувавши користувачів поєднанням масажних технік з хореографією та музикою.
У Тирані проходить міжнародний турнір з масажу, де бере участь українська масажистка й тренерка Катерина Соботюк. Її виступ швидко став популярним у соціальних мережах.

Відео з елементами художнього масажу набрало понад мільйон переглядів і викликало значний резонанс серед користувачів. Ролик був знятий під час Albania Massage Championship 2026, що відбувся у квітні, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про участь Соботюк у турнірі?

На відео представлено програму, у якій класичні масажні техніки поєднуються з елементами хореографії та музичним супроводом. В офіційному акаунті чемпіонату цей виступ назвали прикладом поєднання масажу й мистецтва.

Сама Соботюк зазначила у своєму інстаграм, що підготовка до номера зайняла небагато часу та відбувалася в домашніх умовах. 

Я готувала виступ всього за два тренування з колегою вдома, а на самому чемпіонаті вперше працювала на камеру без повної підготовки. До цього ми спробували лише кілька елементів, щоб модель була готова до технік,
– сказала Катерина.

Вона також підкреслила, що такий формат не застосовується у повсякденній професійній практиці.

Масаж може бути мистецтвом, але в реальній роботі я не веду прийом таким чином і не лікую людей так. У мене великий досвід, я створила понад 100 програм і підготувала близько 20 переможців,
– зазначила вона.

Що відомо про Катерину Соботюк?

  • Катерина Соботюк є українською терапевткою, викладачка та авторка методики Rehab IASTM Massage.
  • Вона також є суддею міжнародних змагань і навчає спеціалістів у сфері масажу.