Виступ українки на чемпіонаті з масажу став вірусним у мережі

У Тирані проходить міжнародний турнір з масажу, де бере участь українська масажистка й тренерка Катерина Соботюк. Її виступ швидко став популярним у соціальних мережах.

Відео з елементами художнього масажу набрало понад мільйон переглядів і викликало значний резонанс серед користувачів. Ролик був знятий під час Albania Massage Championship 2026, що відбувся у квітні, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Демарш на п'єдесталі: українська важкоатлетка довела росіян до істерики на чемпіонаті Європи

Що відомо про участь Соботюк у турнірі?

На відео представлено програму, у якій класичні масажні техніки поєднуються з елементами хореографії та музичним супроводом. В офіційному акаунті чемпіонату цей виступ назвали прикладом поєднання масажу й мистецтва.

Сама Соботюк зазначила у своєму інстаграм, що підготовка до номера зайняла небагато часу та відбувалася в домашніх умовах.

Я готувала виступ всього за два тренування з колегою вдома, а на самому чемпіонаті вперше працювала на камеру без повної підготовки. До цього ми спробували лише кілька елементів, щоб модель була готова до технік,

– сказала Катерина.

Вона також підкреслила, що такий формат не застосовується у повсякденній професійній практиці.

Масаж може бути мистецтвом, але в реальній роботі я не веду прийом таким чином і не лікую людей так. У мене великий досвід, я створила понад 100 програм і підготувала близько 20 переможців,

– зазначила вона.

