Катерина Усик прибула до Єгипту заради історичного бою чоловіка з Верховеном

Український боксер Олександр Усик проведе свій перший поєдинок у 2026 році проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій заплановано в Єгипті, неподалік пірамід Гізи.

Катерина підтримуватиме Усика на бою.

Що відомо про візит Катерини Усик до Єгипту?

Катерина прибула до Гізи, де встигла прогулятися біля знаменитих пірамід і зробити серію фото для Інстаграм. На тлі одного з найвідоміших архітектурних символів світу вона постала в елегантному світлому образі.

Для прогулянки вона обрала штани-аладдіни, які поєднала з білою сорочкою вільного крою. Образ доповнили коричневі сандалі на пласкій підошві та пасок у тон, що підкреслив талію. На світлинах вона позує на фоні пірамід Гізи.

Разом із собою до Єгипту вона привезла головний талісман абсолютного чемпіона світу – іграшкового віслючка Іа. Ця дитяча іграшка належить доньці подружжя, Єлизаветі. Дівчинка подарувала свого віслючка татові як оберіг перед важливим боєм-реваншем проти Ентоні Джошуа.

Талісман уже "подорожував" разом з Усиком під час поєдинків проти Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, ставши своєрідною частиною його спортивної історії.

Катерина Усик у Єгипті / Фото інстаграм Катерини

