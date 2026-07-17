Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина висловилася щодо рішення Верховної Ради призупинити пленарні засідання, а також прокоментувала відставку Федорова.

Реакція Катерини Усик на рішення Верховної Ради

Звільнення Федорова викликала жваве обговорення в українському суспільстві. Свою позицію щодо кадрових рішень та роботи парламенту висловили не лише політики й військові, а й представники спортивної спільноти, серед яких і Катерина Усик.

Які канікули, коли кожен день Рашка кошмарить мирне населення? Федорова треба повертати,

– написала Усик у соцмережах.

Реакція Катерини Усик / Фото скриншот інстаграм-сторіс Катерини Усик

Раніше дружина Усика вже коментувала цю ситуацію. У сторіс свого інстаграм Катерина поширила прощальний допис Федорова та написала: "Шкода. Може, щось зміниться! Його праця дуже цінна".

Крім того, вона вже закликала повернути Федорова до Міністерства оборони та висловила гордість за українців, які вийшли на протести.

Під час останніх засідань народні депутати також затвердили новий склад Кабінету Міністрів. Водночас нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ після кадрових змін поки що не призначили, тож ці посади залишаються вакантними.