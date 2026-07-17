Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина высказалась по поводу решения Верховной Рады приостановить пленарные заседания, а также прокомментировала отставку Федорова.

Реакция Екатерины Усик на решение Верховной Рады

Увольнение Федорова вызвало оживленное обсуждение в украинском обществе. Свою позицию относительно кадровых решений и работы парламента высказали не только политики и военные, но и представители спортивного сообщества, среди которых и Екатерина Усик.

Какие каникулы, когда каждый день Рашка терроризирует мирное население? Федорова нужно вернуть,

– написала Усик в соцсетях.

Реакция Екатерины Усик / Фото скриншот из инстаграм-сторис Екатерины Усик

Ранее супруга Усика уже комментировала эту ситуацию. В сторис своего инстаграма Екатерина распространила прощальный пост Федорова и написала: "Жаль. Может, что-то изменится! Его работа очень ценна".

Кроме того, она уже призвала вернуть Федорова в Министерство обороны и выразила гордость за украинцев, вышедших на протесты.

В ходе последних заседаний народные депутаты также утвердили новый состав Кабинета министров. В то же время новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел после кадровых перестановок пока не назначили, поэтому эти должности остаются вакантными.