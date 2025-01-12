Більше не потрапляє в основу: капітан Манчестер Сіті вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі

Пеп Гвардіола більше не розраховує на капітана Манчестер Сіті Кайла Вокера. Англійський фулбек все менше потрапляє у стартовий склад "містян".

34-річний захисник висловив бажання покинути англійський гранд. Правий оборонець може продовжити кар'єру в іншому європейському клубі, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Хто претендує на Вокера

Кайл Вокер може покинути Манчестер Сіті вже цієї зими. Йому надходили пропозиції щодо трансферу від представників чемпіонату Саудівської Аравії.

Однак фулбек "містян" не планує переходити в саудівські клуби, адже хоче зіграти 100 матчів за збірну Англії. Вокер вважає, що після трансферу на Близький Схід, його не будуть викликати до національної команди, де він вже провів 93 гри.

Один з представників італійської Серії А є фаворитом на підписання Кайла Вокера. Інтер планує орендувати у МанСіті англійського захисника терміном на пів року.

Довідка. Контракт Кайла Вокера з Манчестер Сіті спливає влітку 2026 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість складає 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні Кайл Вокер зіграв у 18 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Результативними діями англійський фулбек не відзначався.