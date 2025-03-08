28-річна Сіммонс на сторінці в інстаграм поділилась кадрами з домашньої фотосесії. Дівчина вкотре підтвердила звання найсексуальнішої волейболістки світу, хоча й колишньої, повідомляє 24 канал.

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Зваблива Кайла Сіммонс

Американська волейболістка вирішила зроби фото напроти дзеркала. Для свого образу Кайла обрала звичайний купальник, який чудово підкреслив форми волейболістки.

Шанувальники гідно оцінили пікантний перфоманс Сіммонс. Дівчина не залишилась без уваги та отримала чимало приємних коментарів під публікацією. "Ти неймовірна", "Королева Кайла", – пишуть фанати.

Сіммонс опублікувала пікантну світлину / Фото з інстаграму ексволейболістки

Сіммонс поділилась відвертою світлиною / Фото з інстаграму ексволейболістки

Нагадаємо, що Кайла Сіммонс завершила професійну кар'єру волейболістки. Наразі 28-річна американка займається розвитком власної кар'єри в модельному бізнесі.