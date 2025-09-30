У вівторок, 30 вересня, відбудеться 2-й тур Ліги чемпіонів 2025/2026. В одному з матчів єврокубкового турніру Реал на виїзді зіграє проти сенсаційного Кайрата.

У Казахстані навколо матчу Кайрат – Реал неабиякий ажіотаж – фанати шаленіють від приїзду "Королівського клубу". 24 канал розповідає, що відбувається в Алмати перед протистоянням місцевої команди з грандом світового футболу.

Як у Казахстані реагують на Реал?

Реал пролетів 12 годин до Алмати, щоб зіграти проти Кайрата в рамках другого туру Ліги чемпіонів 2025/2026. Приїзд "Королівського клубу" став справжнім святом для місцевих фанатів футболу.

Делегацію іспанського клубу зустрічали з великим розмахом у традиційному одязі, а також музичним супроводом, який виконував гімн Ліги чемпіонів. По-іншому бути не могло, адже для Казахстану – це велика рідкість приймати гранд світового рівня.

Реал прибув в Алмати: дивіться відео

Великий натовп фанатів також зустрічав Реал на шляху до готелю. Вболівальники активно діляться відео у соціальній мережі ТікТок.

Фанати зустрічають Реал: дивіться відео

Фани зібралися зустріти Реал: дивіться відео

Комусь з вболівальників вдалося побличже побачити футболістів "Королівського клубу", а також поспілкуватися з Кіліаном Мбаппе – лідером та форвардом "вершкових".

Фанат поспілкувався з Мбаппе: дивіться відео

Відзначимо, що Реал повністю орендував усі 277 номерів у готелі, які в середньому коштують 375 – 650 доларів. "Королівський клуб" ухвалив це рішення, щоб гравці команди могли спокійно готуватися до матчу з Кайратом.

Гра проти Реала привернула велику увагу не тільки місцевої публіки – уся країна збирається подивитися протистояння Кайрата з "бланкос" . Очікується, що матч Ліги чемпіонів принесе близько 2 – 3 мільярдів тенге – приблизно 6 мільйонів євро.

"Королівський клуб" вже провів тренування перед матчем. На підготовку до матчу змогли завітати лише журналісти та фотографи.

Реал провів тренування на стадіоні: дивіться відео

Варто зазначити, Кайрат також організував зустріч Кіліана Мбаппе з хлопчиком Санжаром з ДЦП. Французький форвард тепло привітався з юним вболівальником та підтримав його, залишив автограф та зробив спільне фото.

Мбаппе зустрівся з Санжаром: дивіться відео

Цікаво, що місцеві бізнесмен Турсенгалі Алагузов вирішили замотивуват Кайрат на матч з Реалом. Підприємць пообіцяв автомобіль кожному футболісту у разі перемоги над "Королівським клубом".

Алагузов пообціяв подарувати авто гравцям Кайрата: дивіться відео

Що відомо про матч Кайрат – Реал?