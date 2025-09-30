У Казахстані божевілля через Реал: гравцям обіцяють авто, фанати оскаженіли
- У Казахстані великий ажіотаж через приїзд Реала на матч Ліги чемпіонів проти Кайрата, фанати зустрічають команду з ентузіазмом.
- Місцевий бізнесмен пообіцяв подарувати автомобіль кожному гравцеві Кайрата у разі перемоги над Реалом.
У вівторок, 30 вересня, відбудеться 2-й тур Ліги чемпіонів 2025/2026. В одному з матчів єврокубкового турніру Реал на виїзді зіграє проти сенсаційного Кайрата.
У Казахстані навколо матчу Кайрат – Реал неабиякий ажіотаж – фанати шаленіють від приїзду "Королівського клубу". 24 канал розповідає, що відбувається в Алмати перед протистоянням місцевої команди з грандом світового футболу.
Як у Казахстані реагують на Реал?
Реал пролетів 12 годин до Алмати, щоб зіграти проти Кайрата в рамках другого туру Ліги чемпіонів 2025/2026. Приїзд "Королівського клубу" став справжнім святом для місцевих фанатів футболу.
Делегацію іспанського клубу зустрічали з великим розмахом у традиційному одязі, а також музичним супроводом, який виконував гімн Ліги чемпіонів. По-іншому бути не могло, адже для Казахстану – це велика рідкість приймати гранд світового рівня.
Реал прибув в Алмати: дивіться відео
Великий натовп фанатів також зустрічав Реал на шляху до готелю. Вболівальники активно діляться відео у соціальній мережі ТікТок.
Фанати зустрічають Реал: дивіться відео
Фани зібралися зустріти Реал: дивіться відео
Комусь з вболівальників вдалося побличже побачити футболістів "Королівського клубу", а також поспілкуватися з Кіліаном Мбаппе – лідером та форвардом "вершкових".
Фанат поспілкувався з Мбаппе: дивіться відео
Відзначимо, що Реал повністю орендував усі 277 номерів у готелі, які в середньому коштують 375 – 650 доларів. "Королівський клуб" ухвалив це рішення, щоб гравці команди могли спокійно готуватися до матчу з Кайратом.
Гра проти Реала привернула велику увагу не тільки місцевої публіки – уся країна збирається подивитися протистояння Кайрата з "бланкос" . Очікується, що матч Ліги чемпіонів принесе близько 2 – 3 мільярдів тенге – приблизно 6 мільйонів євро.
"Королівський клуб" вже провів тренування перед матчем. На підготовку до матчу змогли завітати лише журналісти та фотографи.
Реал провів тренування на стадіоні: дивіться відео
Варто зазначити, Кайрат також організував зустріч Кіліана Мбаппе з хлопчиком Санжаром з ДЦП. Французький форвард тепло привітався з юним вболівальником та підтримав його, залишив автограф та зробив спільне фото.
Мбаппе зустрівся з Санжаром: дивіться відео
Цікаво, що місцеві бізнесмен Турсенгалі Алагузов вирішили замотивуват Кайрат на матч з Реалом. Підприємць пообіцяв автомобіль кожному футболісту у разі перемоги над "Королівським клубом".
Алагузов пообціяв подарувати авто гравцям Кайрата: дивіться відео
Що відомо про матч Кайрат – Реал?
Матч Кайрат – Реал в рамках другого туру Ліги чемпіонів 2025/2026 стартує о 19:45 за київським часом.
Стадіон "Центральний" прийматиме матч між Кайратом та Реалом. Арена, яка налічує 23 804 місця буде забита повністю.
Відзначимо, що Кайрат вперше кваліфікувався у Лігу чемпіонів у цьому сезоні. У плей-оф турніру казахстанський клуб переміг Селтік з Шотландії у серії пенальті – 3:2.
Іноземні журналісти були шоковані перед матчем Кайрайт – Реал. Працівники медіа здивував жахливий стан санвузла на стадіоні в Алмати.