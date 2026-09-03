Динамо підписало нового легіонера: контракт розрахований на п'ять років

Динамо підсилило склад новим атакувальним гравцем. Столичний клуб зробив ставку на перспективного африканського футболіста, який останній рік провів у чемпіонаті Швейцарії.

Київський клуб на своєму сайті офіційно представив 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба. Молодий футболіст виступатиме за "біло-синіх" під 42-м номером.

Хто такий Кеассе Ба

Кеассе Ба народився 17 грудня 2004 року та є вихованцем івуарійського футболу. Перший етап професійної кар'єри він провів на батьківщині, після чого у лютому 2025 року перебрався до Вірменії.

Новим клубом вінгера став Арарат. За вірменську команду Ба встиг провести 12 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві результативні передачі.

Вже у липні 2025 року футболіст змінив чемпіонат і приєднався до швейцарської Лозанни Уші. Саме там Кеассе отримав значно більше ігрової практики та почав регулярно відзначатися результативними діями.

Загалом за швейцарський клуб івуарієць зіграв 44 матчі. На його рахунку 12 забитих м'ячів та п'ять асистів.

Ба вже вражає результативністю

Особливо продуктивно новачок Динамо розпочав поточний сезон. У п'яти проведених поєдинках він уже чотири рази відзначився голами та записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Тепер перед 21-річним вінгером відкривається новий етап кар'єри в Україні. Динамо підписало з Ба контракт одразу на п'ять років, продемонструвавши довіру до перспективного легіонера.

У київській команді івуарієць виступатиме під 42-м номером. У клубі вже привітали футболіста з переходом та побажали йому якомога більше результативних дій і перемог у складі "біло-синіх".

Для Ба трансфер до Динамо стане першим досвідом виступів за клуб із настільки високими турнірними амбіціями. Тепер йому належить довести свою спроможність у значно конкурентнішому чемпіонаті та боротьбі за місце в основному складі.

Нагадаємо, після нещодавньої поразки від Буковини динамівців різко розкритикував легенда клубу Йожеф Сабо – найбільше дісталося головному тренеру Ігорю Костюку.