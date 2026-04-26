Вперше в історії людства: кенієць пробіг марафон з неймовірним часом

Кенієць Себастьян Саве здійснив те, що вважали неможливим – офіційно пробіг марафон менш ніж за 2 години. Унікальний рекорд зафіксували 26 квітня у Великій Британії.

Історичний прорив стався на престижному Лондонському марафоні. Одразу кілька топ-бігунів перевершили попередні досягнення, але переможець переписав історію остаточно, повідомляє BBC.

Що відомо про рекорд?

Кенійський легкоатлет Сабастьян Саве став першим у світі, хто пробіг марафонську дистанцію (42,195 км) менш ніж за дві години в офіційних умовах. Його результат 1:59:30 – тепер новий світовий рекорд.

Це досягнення довгий час вважалося недосяжним у класичних змаганнях. Раніше подібний результат показував лише Еліуд Кіпчоге, але в спеціально створених умовах, що не зараховувалися як офіційний рекорд.

Більше того, Саве не просто побив рекорд – він значно перевершив попереднє досягнення покійного Келвіна Кіптума (2:00:35 у 2023 році).

Одразу двоє марафонців увійшли в історію

Неймовірно, але Саве був не єдиним, хто увійшов в історію цього дня. Друге місце посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин – 1:59:41.

Третім фінішував угандієць Джейкоб Кіплімо з результатом 2:00:28 – ще один надшвидкий час, який раніше міг би претендувати на рекорд.

Таким чином, Лондонський марафон-2026 став одним із найвидатніших в історії легкої атлетики, адже одразу кілька спортсменів показали феноменальні результати, які змінюють уявлення про межі людських можливостей.