Помер один з найвидатніших тренерів в історії боксу: він допомагав Кличку покращити удар

Сумна новина сколихнула спортивну спільноту. 7 квітня перестало битися серце видатного американського тренера з боксу Кенні Адамса.

Він пішов з життя у Лас-Вегасі. Іменитому наставнику було 84 роки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Що відомо про Кенні Адамса

Точну причину смерті не оголошують, але в американського тренера були проблеми зі здоров’ям ще у 2010 році. Тоді він потрапляв до лікарні через ниркову недостатність.

Кенні Адамс з 10 років займався боксом. Він був успішним бійцем на аматорському рівні, але не хотів переходити у профі, пояснюючи це тим, що "більше любив бокс, а не гроші".

До початку тренерської кар'єрі Адамс 30 років відслужив в армії США, був ветераном війни у В'єтнамі. Після служби саме бокс допоміг воїну соціалізуватися.

Кенні Адамс досягнув неймовірних досягнень у новій професії. Він став першим темношкірим тренером в історії збірної США з боксу.

У 1988 році його підопічні здобули вісім медалей на Олімпійських іграх у Сеулі. До складу тієї команди входили, зокрема, Ріддік Боуї та Рой Джонс.

Важливо. Кенні Адамс був тренером 25 чемпіонів світу. В активі американця була також неймовірна серія – його підопічні перемогли у 22 титульних поєдинках поспіль.

Зазначимо, що в різні часи американець тренував чимало зіркових боксерів. Серед них були: Семюел Пітер, Евандер Холіфілд, Хасім Рахман, Рей Мерсер, Дієго Корралес, Джонні Тапіа, Ноніто Донейр, Едвін Валеро, Хорхе Лінарес.

Також за порадою до Кенні Адамса на початку кар'єри звертався Володимир Кличко. Американець консультував його щодо того, як правильно розвертати кулак під час лівого хука для більшої сили удару.

Нагадаємо, що 22 березня помер ще один видатний представник боксу – Джордж Форман. Він досі залишається найстаршим чемпіоном світу в історії в хевівейті.