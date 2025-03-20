Вперше в історії президенткою МОК обрали жінку

У четвер, 20 березня, на 144-й сесії МОК у Греції відбулися вибори глави Міжнародного олімпійського комітету. Захід у грецькому місті Коста-Наваріно проходив у закритому режиму.

На посаду президента МОК претендували сім кандидатів. Проте найбільші шанси очолити організацію мали три фаворити: Себастьян Коу, Кірсті Ковентрі та Хуан Антоніо Самаранч-молодший, пише 24 Канал.

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Що відомо про нового президента МОК

Вибори нового очільника організації відбулися у закритому режимі. Процедура складалася з кількох турів. Кандидат, який отримував найменшу підтримку, вибував із боротьби.

Загалом на посаду претендували семеро кандидатів: Фейсал Аль-Хуссейн (Йорданія), Себастьян Коу (Великобританія), Кірсті Ковентрі (Зімбабве), Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія), Йохан Еліаш (Швеція), Давид Лапарт'ян (Франція), Морінарі Ватанабе (Японія).

Найбільшу кількість голосів отримала Кірсті Ковентрі. Вона стала новою президенткою МОК. На цій посаді 41-річна зімбабвійка замінить свого попередника Томаса Баха. Повна передача повноважень відбудеться 23 червня 2025 року.

Зазначимо, що вперше в історії МОК організацію очолила жінка. Крім того, вперше представник Африки обійматиме цю посаду.

Термін повноважень новообраного президента МОК становитиме вісім років.

Нагадаємо, що Томас Бах очолював організацію з вересня 2013 року. 10 березня 2021 році його було переобрано на другий термін.

Раніше Томас Бах зізнався, коли у нього зіпсувалися стосунки з диктатором Владіміром Путіниним та чому його в Росії почали називати нацистом.