Кінець епохи: легенда Манчестер Сіті оголосив про відхід з клубу

Кевін Де Брюйне з 2015 року виступає за "містян". Він став одним із символів клубу, але вже зовсім скоро його історія в Манчестері завершиться.

Бельгійський півзахисник оголосив, що залишить Манчестер Сіті після закінчення нинішнього сезону. Його контракт чинний до 30 червня та сторони не будуть продовжувати угоду.

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Непросте рішення

Капітан "містян" заявив, що прийняв таке рішення, адже відчув, що настав відповідний час для цього, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Кевіна Де Брюйне. Він не розповів, де гратиме в наступній кампанії.

"Дорогий Манчестере, дивлячись на це, ви, напевно, розумієте, до чого все йде. Тож я перейду одразу до справи та повідомлю вам, що це будуть мої останні місяці в ролі гравця Манчестер Сіті. Про це нелегко писати, але як футболісти, ми всі знаємо, що цей день врешті-решт настане. Цей день настав – і ви заслуговуєте на те, щоб почути це від мене першими.

Футбол привів мене до всіх вас і до цього міста. Я йшов за своєю мрією, не знаючи, що цей період змінить моє життя. Це місто. Цей клуб. Ці люди... дали мені ВСЕ. У мене не було іншого вибору, окрім як віддати ВСЕ! І вгадайте що – ми виграли ВСЕ. Подобається нам це чи ні, але прийшов час прощатися", – написав футболіст.

Також Де Брюйне виразив вдячність від усієї своєї родини, заявивши, що Манчестер завжди залишатиметься його домом:

Манчестер назавжди залишиться в паспортах наших дітей – і що важливіше, у кожному з наших сердець. Він завжди буде нашим ДОМОМ. Ми не можемо достатньо віддячити місту, клубу, персоналу, партнерам по команді, друзям і родині за цей 10-річний шлях. Кожна історія колись закінчується, але це, безумовно, була найкраща глава. Нумо насолоджуватися цими останніми моментами разом! З любов'ю, КДБ.

Довідка. Кевін Де Брюйне перейшов з Вольфсбурга в Манчестер Сіті за 76 мільйонів євро. У складі "містян" він провів 413 матчів, у яких забив 106 голів і віддав 174 асисти. Разом із клубом він здобув 18 трофеїв.

Зазначимо, що влітку в Манчестер Сіті може відбутися кардинальна перебудова. Очікується, що клуб залишить близько десяти гравців.