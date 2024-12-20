Завтра, 21 грудня, відбудеться найочікуваніша подія 2024 року. У пекельній битві зійдуться чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

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Думка Лерена щодо реваншу

Кевін Лерен розповів, що Тайсон Ф'юрі продемонстрував прогрес. На його думку, "Циганський король" має шанси перемогти Олександра Усика у реванші, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Південноафриканський боксер заявив, що британець був сильніший та вибуховіший, ніж у першому таборі. Спаринг-партнер Ф'юрі зазначив, що він феноменальний та розумний боєць.

Лерен підкреслив, що не може дочекатись чудового поєдинку. Він вірить, що Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика.

Усик – один із найкращих боксерів нашої епохи. Він феноменальний боєць, але я думаю, що якщо є людина, яка може його зупинити, то це Ф'юрі,

– сказав Лерен.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня. В Україні поєдинок у аравійському Ер-Ріяді транслюватиме медісервіс Megogo.