Спортивні єдиноборства є одними з найбільш травматичних видів спорту. Іноді трапляються випадки, коли боєць отримує травму ще до початку поєдинку, пише 24 Канал.

Читайте також Молодий боєць MMA Вілсон несподівано помер на музичному фестивалі

Боєць зламав руку, заплутавшись у канатах

Один з таких випадків трапився під час кікбоксерського турніру в Азії. Місцевий промоушен організував титульний поєдинок. Проте він був скасований ще до початку.

Учасник бою хотів ефектно з'явитися у рингу. Кікбоксер вирішив перестрибнути через канати, але у підсумку невдало приземлився на руку.

На відео видно, що хлопець отримав моторошну травму, зламавши руку в районі передпліччя.

Відео жахливої травми кікбоксера

Спортсмен певний час не міг піднятися, ще не усвідомлюючи наслідків травми. У підсумку титульний бій був скасований, а кікбоксера забрали до лікарні.