Загрожує три роки в'язниці: футболіста Севільї заарештували за отримання жовтих карток
Кіке Салас потрапив у гучний скандал, пов'язаний із букмекерами. Іспанського захисника підозрюють в умисному отриманні карток в іграх Ла Ліги.
Іспанське законодавство серйозно взялось за боротьбу з нелегальними ставками. На днях одним із обвинувачуваних у нечесній грі став захисник Севільї Кіке Салас, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Confidencial.
До теми Гравці Барселони погрожують бойкотувати виступи за збірну Іспанії: деталі гучного скандалу
Грав "на контору"
Поліція затримала 22-річного іспанця через умисне отримування жовтих карток в матчах Ла Ліги. Мотивацією для цього було отримання грошей з нелегальних ставок.
Видання стверджує, що друзі Саласа заздалегідь знали, коли гравець Севільї буде отримувати попередження. Це дозволяло їм робити відповідні ставки у букмекерів та заробляти гроші.
Суд містечка Морон-де-ла-Фронтера підозрює футболіста у шахрайстві. Окрім нього, підозрюваними по справі вважаються ще двоє людей з оточення Кіке. Якщо вина Саласа буде доведена, йому загрожує тюремне ув'язнення від шести місяців до трьох років.
Читайте також Іспанський гранд установив історичний клубний рекорд після чергової перемоги в Ла Лізі
Відзначимо, що минулого сезону Кіке справді зловживав "гірчичниками" у матчах за Севілью. За весь сезон він отримав 10 жовтих карток, сім з них – в останніх дев'яти турах чемпіонату. У грудні 2024-го клуб продовжив контракт із іспанцем до 2029 року.