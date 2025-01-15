Загрожує три роки в'язниці: футболіста Севільї заарештували за отримання жовтих карток

Кіке Салас потрапив у гучний скандал, пов'язаний із букмекерами. Іспанського захисника підозрюють в умисному отриманні карток в іграх Ла Ліги.

Іспанське законодавство серйозно взялось за боротьбу з нелегальними ставками. На днях одним із обвинувачуваних у нечесній грі став захисник Севільї Кіке Салас, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Confidencial.

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Грав "на контору"

Поліція затримала 22-річного іспанця через умисне отримування жовтих карток в матчах Ла Ліги. Мотивацією для цього було отримання грошей з нелегальних ставок.

Видання стверджує, що друзі Саласа заздалегідь знали, коли гравець Севільї буде отримувати попередження. Це дозволяло їм робити відповідні ставки у букмекерів та заробляти гроші.

Суд містечка Морон-де-ла-Фронтера підозрює футболіста у шахрайстві. Окрім нього, підозрюваними по справі вважаються ще двоє людей з оточення Кіке. Якщо вина Саласа буде доведена, йому загрожує тюремне ув'язнення від шести місяців до трьох років.

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Відзначимо, що минулого сезону Кіке справді зловживав "гірчичниками" у матчах за Севілью. За весь сезон він отримав 10 жовтих карток, сім з них – в останніх дев'яти турах чемпіонату. У грудні 2024-го клуб продовжив контракт із іспанцем до 2029 року.