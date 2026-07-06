Скандал на ЧС-2026: відома сенаторка публічно принизила Мбаппе через його походження

Після поразки Парагваю від Франції на ЧС-2026 Кіліан Мбаппе опинився в центрі нового скандалу. Сенаторка країни опублікувала серію образливих і расистських дописів про форварда.

Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу між Францією та Парагваєм завершився не лише спортивними емоціями, а й гучним політичним скандалом. Представниця парагвайського парламенту на своїй сторінці у мережі Х різко висловилася про лідера "Ле Бльо", перейшовши межу звичайної критики.

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Як сенаторка Парагваю образила Мбаппе?

Після мінімальної перемоги Франції над Парагваєм (1:0) у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 сенаторка Парагваю Селеста Амарілья опублікувала низку резонансних дописів у соцмережах.

Політикиня вдалася до особистих образ та расистських висловлювань на адресу Кіліана Мбаппе, який приніс французам перемогу, реалізувавши пенальті.

У своїх повідомленнях Амарілья назвала футболіста "камерунцем, який уперто вдає із себе француза", а також використала інші принизливі характеристики щодо зовнішності, походження та інтелекту нападника.

Крім того, сенаторка заявила, що єдине, за що можна дорікнути збірній Парагваю після матчу, – це те, що "ніхто не дав Мбаппе ляпаса" після фінального свистка.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Скандальні заяви продовжили конфлікт навколо матчу

На цьому Амарілья не зупинилася. Вона написала, що Мбаппе "не навчився навіть писати", а також використала ще низку образливих порівнянь, які викликали хвилю обговорень у соцмережах.

Окремо сенаторка згадала воротаря Парагваю Орландо Хіля, який після фінального свистка кинув м'яч у спину французькому нападнику. На її думку, голкіпер мав ще й продемонструвати Мбаппе непристойний жест.

Поки що ні сам Кіліан, ні Французька федерація футболу публічно не відреагували на висловлювання парагвайської політикині.

Нагадаємо, гол Мбаппе з пенальті став вирішальним у матчі 1/8 ЧС-2026 проти Парагваю. В наступній стадії підопічні Дешама зіграють з Марокко.