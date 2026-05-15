Скандал у Реалі набирає обертів: Мбаппе публічно вдарив по Арбелоа, а Перес готує Моурінью

Кіліан Мбаппе відкрито поставив під сумнів рішення Альваро Арбелоа після чергового матчу, чим лише загострив кризу в Реалі. На тлі внутрішнього хаосу Флорентіно Перес уже близький до повернення Жозе Моурінью.

У мадридському клубі сезон перетворився на серію конфліктів, провалів і дедалі гучніших розмов про зміну влади. Після болючих результатів та напруження в роздягальні "королівський клуб" може вдатися до радикального кроку, пише TNT Sports.

Що сталося між Мбаппе та Арбелоа?

Після перемоги над Ов'єдо француз заявив, що фактично став лише "четвертим форвардом" у команді Арбелоа, чим спровокував хвилю обговорень. Reuters наголошує, що ці слова пролунали на фоні свисту фанатів і серйозного тиску через його останні рішення та поведінку поза полем.

Сам Арбелоа публічно відкинув натяки на конфлікт, заявивши, що не робив таких формулювань, але визнав: ситуація навколо зірки стала токсичною. Managing Madrid пише, що тренер уже змушений виправдовувати кадрові рішення мало не після кожного матчу.

Реал захлинувся у внутрішній кризі

Іноземні медіа описують останні тижні в Мадриді як одну з найгірших криз за багато років. Зокрема, називають це "публічним вибухом", а серія скандалів, від конфліктів між гравцями до провалу в Ла Лізі, лише посилила тиск на клубне керівництво.

Нагадаємо, нещодавно між півзахисниками "галактікос" Чуамені та Вальверде виникла сутичка, внаслідок якої останній отримав травму голови.

Після втрати чемпіонства, проблем у роздягальні та сумнівів щодо контролю Арбелоа над командою президент Флорентіно Перес дедалі активніше шукає варіанти великого перезавантаження.

Моурінью все ближче до сенсаційного камбеку

За інформацією Correio da Manhã, мадридський клуб уже досяг домовленості з Бенфікою щодо переходу португальського спеціаліста Жозе Моурінью. Лісабонська команда має отримати компенсацію у розмірі 7 мільйонів євро.

Очікується, що офіційне представлення Моурінью як головного тренера Реала відбудеться наступного тижня в Мадриді.

Португалець може замінити Арбелоа вже після завершення сезону, якщо Перес остаточно дасть зелене світло.

Для Реала це може стати не просто зміною тренера, а спробою врятувати клуб від розвалу авторитетною фігурою, яка вже проходила через мадридські війни. І тепер "Особливий" знову може повернутися туди, де починається справжній футбольний хаос.