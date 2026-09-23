"Він купує голоси": легенда ПСЖ жорстко пройшовся по Мбаппе через "Золотий м'яч"

Кіліан Мбаппе цього року претендує на одну з головних індивідуальних нагород у футболі. Водночас не всі у Франції вважають, що можливий тріумф форварда принесе йому лише позитивні емоції.

Жером Ротен звинуватив Кіліана Мбаппе та його оточення у нечесній кампанії за "Золотий м'яч". Колишній гравець збірної Франції зробив різку заяву, передає Rothen s'enflamme.

Ротен звинуватив Мбаппе у боротьбі за нагороду

За словами Ротена, Мбаппе нібито намагається заручитися підтримкою для перемоги в голосуванні.

Я ні в якому разі не стану тримати язик за зубами. Не знаю, чи усвідомлюєте ви, що прямо зараз він намагається купити собі голоси, щоб отримати цей чортовий "Золотий м'яч",

– заявив колишній гравець збірної Франції.

Жером Ротен також стверджує, що Мбаппе формує навколо себе команду людей, які працюють задля його перемоги у голосуванні.

За словами ексфутболіста, подібна ситуація нібито свідчить про масштабну кампанію на підтримку французького форварда.

Які можуть бути наслідки для Мбаппе

Найбільш різко Ротен висловився про можливі наслідки перемоги Мбаппе. Ексфутболіст переконаний, що нагорода не матиме для нападника очікуваного ефекту.

Я впевнений, що "Золотий м'яч" для нього буде все одно що мертвому припарка. Якщо "Золотий м'яч" дістанеться йому, думаю, в кінці кінців він залишиться практично один,

– сказав Ротен.

Водночас Мбаппе справді входить до числа головних претендентів на "Золотий м'яч" разом з Гаррі Кейном, Родрі, Ламіном Ямалем, Усманом Дембеле та Лео Мессі.

До слова, Жером Ротен виступав у складі збірної Франції з 2003 по 2007 рік. Найбільше він проявив себе у складі ПСЖ, за який зіграв 139 матчів та забив 10 голів.