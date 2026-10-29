Китайці знищують усе, пов'язане із Мбаппе, через скандал з Мао Цзедуном

Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе намагався виправити шкоду, якої завдали його репутації необережні слова про "китайського диктатора". Однак вибачення футболіста не врятували ситуацію.

Мбаппе втратив спонсорів, наразився на критику влади Піднебесної і підставив іспанську Ла Лігу. А, судячи з відео у соцмережах, ще й заробив собі тисячі нових хейтерів, які раніше могли бути його фанатами, пише 24 Канал.

Мбаппе ненавидять через Мао Цзедуна

Хвиля обурення з боку китайців розпочалася, коли Мбаппе назвав своїм улюбленим мемом "той, де моє обличчя наліпили на китайського диктатора".

Образа Мао Цзедуна в Піднебесній заборонена, а слова футбольної зірки сприйняли як неповагу. Буквально за день від співпраці з Кіліаном відмовились китайські спонсори, його засудило Міністерство закордонних справ, а матчі за участю Мбаппе заборонили транслювати на китайському телебаченні.

Сам гравець, його клуб та керівництво Ла Ліги кинулися навипередки вибачатися перед Китаєм, але це не змінило реакції простих уболівальників на скандал. У мережі з'являються нові й нові відео, де китайці демонструють своє ставлення до Мбаппе: спалюють футболки з його прізвищем і рвуть плакати, на яких він зображений.

Мбаппе зазнав фіаско на "Золотому м'ячі"

Скандал щодо Мао Цзедуна лише додав Мбаппе негативу на тлі розчарування, яке супроводжувало його під час церемонії Ballon d'Or у Лондоні.

Попри всі зусилля переконати журналістів голосувати за нього, Кіліан не зміг забрати головну нагороду, поступившись Гаррі Кейну лише близько 40 балами. Тож поїздка до столиці Британії виявилася для зірки Реала змарнованим часом: він так і просидів увесь вечір, жодного разу не піднявшись на сцену.