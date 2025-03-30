На рівні з Роналду: Мбаппе досяг цікавого показника у першому сезоні за Реал

У суботу, 29 березня, відбувся 29-й тур Ла Ліги сезону-2024/2025. В одному з матчів іспанського футбольного вікенду Реал на "Бернабеу" приймав Леганес.

Гра видалась доволі складною для "Королівського клубу". Однак "вершкові" все одно здобули вольову перемогу з рахунком 3:2. Кіліан Мбаппе зробив значний внесок у звитягу команди.

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Що підкорилось Мбаппе

Кіліан Мбаппе розпочав матч проти Леганеса з перших хвилин. Зірковий француз спочатку відкрив рахунок у грі, а потім забив переможний м'яч Реала в останній третині протистояння.

Таким чином форвард "вершкових" зрівнявся з Кріштіану Роналду за кількістю голів у дебютному сезоні за мадридський клуб. На рахунку Мбаппе 33 забитих м'ячі у 45 матчах.

Кіліан Мбаппе також може встановити абсолютний рекорд за кількістю голів у першому сезоні за Реала. Наразі досягнення належить Івану Саморано, який відзначився 37 голами за "бланкос" у дебютній кампанії.

Раніше Кіліан Мбаппе встановив історичне досягнення за кількістю результативних дій. Зірковий француз став наймолодшим гравцем, який досяг позначки у 500 очок за системою "гол+пас".