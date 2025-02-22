У суботу, 22 лютого, Даніель Дюбуа мав вийти на ринг з Джозефом Паркером для захисту титулу IBF. Однак британський боксер захворів і повернувся з Саудівської Аравії додому.

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З ким хоче битися Усик

Після того, як стало відомо, що Дюбуа замінить Мартін Баколе, Олександр розповів, чи битиметься з переможцем протистояння, пише 24 канал з посиланням на DAZN.

Зміна планів після бою Паркер – Баколе? Не знаю, наступним я хочу битися з Дюбуа,

– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що український боксер погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Однак поки що невідомо, чи протистояння боксерів відбудеться.