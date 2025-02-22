В субботу, 22 февраля, Даниэль Дюбуа должен был выйти на ринг с Джозефом Паркером для защиты титула IBF. Однако британский боксер заболел и вернулся из Саудовской Аравии домой.

Читайте также "Люди не понимают бокс": промоутер Дюбуа отреагировал на срыв боя с Паркером

С кем хочет драться Усик

После того, как стало известно, что Дюбуа заменит Мартин Баколе, Александр рассказал, будет ли драться с победителем противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

Изменение планов после боя Паркер – Баколе? Не знаю, следующим я хочу драться с Дюбуа,

– сказал Александр Усик.

Напомним, что украинский боксер согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа после реванша с Тайсоном Фьюри. Однако пока неизвестно, состоится ли противостояние боксеров.