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Sport News 24 Бокс Усик відповів, чи битиметься з переможцем протистояння Паркер – Баколе
22 лютого, 13:43
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Усик відповів, чи битиметься з переможцем протистояння Паркер – Баколе

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Олександр Усик заявив, що хоче битися з Даніелем Дюбуа після бою Паркер – Баколе.
  • Усик погодився на другий бій з Дюбуа після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, але дата ще невідома.

Український боксер Олександр Усик розповів, з ким хоче побитися після протистояння Паркер – Баколе. Він не планує відступати від планів.

У суботу, 22 лютого, Даніель Дюбуа мав вийти на ринг з Джозефом Паркером для захисту титулу IBF. Однак британський боксер захворів і повернувся з Саудівської Аравії додому.

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З ким хоче битися Усик

Після того, як стало відомо, що Дюбуа замінить Мартін Баколе, Олександр розповів, чи битиметься з переможцем протистояння, пише 24 канал з посиланням на DAZN.

Зміна планів після бою Паркер – Баколе? Не знаю, наступним я хочу битися з Дюбуа,
– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що український боксер погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Однак поки що невідомо, чи протистояння боксерів відбудеться.