Зокрема, це стосується трансляції ігор лондонського Тоттенхему. Режим Кім Чен Ина не дозволяє з'являтись в ефірі поєдинкам команд, у яких грають футболісти з Південної Кореї, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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"Важлива" заборона Кім Чен Ина

Громадяни Північної Кореї мали змогу дивитись матчі Англійської Прем'єр-ліги перед випуском вечірніх новин. Проте тепер корейці не зможуть подивитись матчі деяких клубів з Туманного Альбіону.

16 лютого улюблена команда диктатора Манчестер Юнайтед зіграють проти Тоттенхема. Однак глядачі не зможуть подивитись матч, адже капітаном лондонського клубу є Сон Хин Мін з Південної Кореї.

Також відомо, що у КНДР не транслюють матчі Вулверхемптона, де грає форвард Хван Хі Чхан. Під заборону потрапили матчі Брентфорда, у якому виступає захисник Кім Чжі Су.

До слова. У Північній Кореї матчі показують у скороченому форматі – 60 хвилин замість 90, а також з затримкою у чотири місяці. Зазвичай жителі КНДР можуть подивитись футбол перед випуском пропагандистських новин.

Нагадаємо, що три роки тому у Північній Кореї можна було переглянути АПЛ, Бундеслігу, Ла Лігу, Серію А та Лігу 1. Наразі у КНДР доступні трансляції лише чемпіонату Англії, Ліги чемпіонів та чемпіонату світу.