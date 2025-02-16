В частности, это касается трансляции игр лондонского Тоттенхэма. Режим Ким Чен Ына не позволяет появляться в эфире поединкам команд, в которых играют футболисты из Южной Кореи, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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"Важный" запрет Ким Чен Ына

Граждане Северной Кореи имели возможность смотреть матчи Английской Премьер-лиги перед выпуском вечерних новостей. Однако теперь корейцы не смогут посмотреть матчи некоторых клубов с Туманного Альбиона.

16 февраля любимая команда диктатора Манчестер Юнайтед сыграют против Тоттенхэма. Однако зрители не смогут посмотреть матч, ведь капитаном лондонского клуба является Сон Хын Мин из Южной Кореи.

Также известно, что в КНДР не транслируют матчи Вулверхэмптона, где играет форвард Хван Хи Чхан. Под запрет попали матчи Брентфорда, в котором выступает защитник Ким Чжи Су.

К слову. В Северной Корее матчи показывают в сокращенном формате – 60 минут вместо 90, а также с задержкой в четыре месяца. Обычно жители КНДР могут посмотреть футбол перед выпуском пропагандистских новостей.

Напомним, что три года назад в Северной Корее можно было посмотреть АПЛ, Бундеслигу, Ла Лигу, Серию А и Лигу 1. Сейчас в КНДР доступны трансляции только чемпионата Англии, Лиги чемпионов и чемпионата мира.