Гран-прі Маямі: 19-річний Антонеллі знову шокував Формулу-1 та переписав історію

Кімі Антонеллі продовжує творити магію у дебютному сезоні. Італієць виграв Гран-прі Маямі, оформивши третю поспіль перемогу та ще більше зміцнивши лідерство в чемпіонаті.

Юний пілот Mercedes стартував з поулу та витримав хаотичну гонку у Флориді, де боротьба за перемогу тримала в напрузі до останніх кіл. Попри тиск суперників і погодні ризики, Антонеллі знову продемонстрував холоднокровність чемпіона, передає 24 Канал.

Дивіться також Легенда Формули-1 помер у 59 років – після подвійної ампутації став чемпіоном Паралімпіади

Як проходила гонка?

Після перемог у Китаї та Японії італієць додав до своєї колекції ще й тріумф у Маямі. На фініші він випередив Ландо Норріса, який став другим, а третє місце дісталося Оскару Піастрі після драматичної та насиченої подіями гонки.

Для Антонеллі це вже третя поспіль перемога в сезоні, що робить його головною сенсацією року та підтверджує статус нового фаворита Формули-1.

Результати Гран-прі Маямі-2026: топ-10