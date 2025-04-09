Легендарність фото зашкалює: "кенти" зустрілися з головою розвідки Будановим
- Олександр Алієв та Артем Мілевський зустрілися з керівником ГУР Кирилом Будановим на ветеранському матчі.
- Алієв поділився спільним фото з Будановим у своєму Instagram, без зазначення деталей зустрічі.
Колишні футболісти збірної України та київського Динамо Олександр Алієв та Артем Мілевський зустрілися з керівником ГУР Кирилом Будановим. Ця подія відбулася на одному з ветеранських матчів.
Легендарні "кенти" Олександр Алієв та Артем Мілевський взяли участь у матчі ветеранів київського Динамо. На поєдинок зірок футболу завітав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише 24 Канал.
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Несподівана зустріч динамівців з Будановим
Спільним фото з генерал-лейтенантом у своєму інстаграмі поділився Олександр Алієв. Ексфутболіст Динамо не повідомив жодних подробиць події, де саме відбулася зустріч з Будановим.
Перед цим в сторіз Алієв опублікував відео, в якому він разом з Мілевським їхали на матч ветеранів футболу.
Буданов разом з Алієвим та Мілевським / фото з інстаграму футболіста
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Алієв вступив до лав тероборони Києва. Згодом футболіст продовжив службу в ЗСУ.
На початку грудня 2024 року динамівець побував у Суджі, де зробив послання російському ФСБ. Алієв потролив росіян, які оголосили його розшук.