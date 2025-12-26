"Ми дивом вижили, а Матвійко – ні": у Києві вшанували дітей-спортсменів, яких вбила Росія
- У Києві відбулася акція пам'яті дітей-спортсменів, загиблих через російську агресію, з іменами дітей на іконах з уламків війни.
- З початку війни загинуло понад 800 українських спортсменів і тренерів, серед яких 22 дитини-спортсмени, включно з наймолодшим 6-річним Матвієм Марченком.
У столиці України відбулася особлива акція пам'яті присвячена юним атлетам, у яких Росія забрала життя. На унікальних іконах, створених з уламків війни, були вписані імена загиблих дітей-спортсменів.
У неділю, 21 грудня, у Софійський собор на акцію "Янголи спорту. Діти" прийшли десятки людей. Вони вшанували пам'ять загиблих маленьких українських спортсменів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.
Як у Києві згадали загиблих дітей-спортсменів?
Імена загиблих дітей їхні батьки та рідні написали на унікальних іконах, які були зроблені з ящиків з-під боєприпасів та уламків авто. Цю ідею запропонував митець Олександр Клименко.
Нам стало дуже цікаво. І насправді вона так само символічна, бо ікони написані на ящиках з-під зброї, що символізує смерть, а ікони – це світло, життя. І дуже символічно напередодні Різдва Христового ми вшановуємо пам’ять дітей, історії яких представлені в "Янголах спорту",
– зазначив голова Спорткомітету України Ілля Шевляк.
На акції були присутні батьки найменшої жертви російських терористів – 6-річного каратиста Матвійка Марченка. Юний спортсмен загинув внаслідок ракетної атаки на Київ влітку 2025 року.
Майже кожного дня згадуємо той день. Це було 31 липня, коли у наш будинок прилетіла ракета. Ми дивом вижили, а Матвійко наш, на жаль, ні. Тому, по-перше, я хочу сказати батькам: бережіть своїх дітей. Майно і все інше можна придбати, а життя не повернеш. І реагуйте на тривогу. Ми теж думали, що воно пролетить, але, на жаль, не пролетіло. Час не повернеш і дитину теж,
– розповів батько Матвія.
Відео з акції вшанування пам'яті юних спортсменів
Скільки спортсменів та дітей-атлетів загинуло від війни?
- Від початку повномасштабної війни загинуло понад 800 українських спортсменів та тренерів. Таку цифру в інтерв'ю L'Equipe назвав міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.
- Серед жертв російської агресії 22 дитини – юні атлети, які тільки розпочинали свою спортивну кар'єру. Наймолодші з них 6-річний Матвій Марченко з Києва та 8-річна Анастасія Симанюк з Києва.
- Спортивний комітет України у травні 2022 року заснував сайт-реквієм "Янголи спорту". Він створений для вшанування пам'яті українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.