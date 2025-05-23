Раньєрі зробив важливу заяву щодо нового тренера Роми

Після закінчення сезону-2024/2025 у Роми зміниться головний тренер. Клаудіо Раньєрі завершить тренерську кар'єру, а на його місце прийде новий наставник.

Керівництво "вовків" тривалий час шукало йому заміну. Називалася низка зіркових імен від Массіміліано Аллегрі до Юргена Клоппа.

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Що відомо про нового тренера Роми

Чинний наставник римського клубу підбив підсумки власного футбольного шляху. Також він прокоментував пошук свого наступника, до якого був активно залучений, повідомляє 24 Канал із посиланням на Roma Press.

За словами Клаудіо Раньєрі, цей процес завершено й "вовки" вже визначилися з новим тренером. Проте італієць не розкрив його ім'я:

"Мені неймовірно пощастило у своїй кар'єрі: хотів стати футболістом, і мені це вдалося. Я не думав, що стану тренером, але потім почав багато вчитися, щоб досягти успіху. Я не сумуватиму за цією роботою, у мене є інший проєкт.

Новий тренер? Мені подзвонив брат і сказав: "Ти не хочеш сказати, хто це? Усі мене питають". Я відповів: "Ось чому не скажу, щоб про це ніхто не дізнався". Можу сказати, що Рома визначилася з новим головним тренером. Президент вирішить, коли оголосити про його призначення".

Також досвідчений спеціаліст висловився про проєкт Роми, частиною якого він буде, але вже не в ролі головного тренера. Він заявив, що керівництво серйозно ставиться до спортивного складника та хоче вивести "вовків" на новий рівень.

Амбіції Роми? Фрідкіни хочуть зробити її постійним учасником Ліги чемпіонів. Протягом багатьох років вони довіряли не тим людям. Сподіваюся, я зможу допомогти змінити ситуацію,

– сказав Раньєрі.

Нагадаємо, що за тур до закінчення Серії А римський клуб посідає п'яте місце в турнірній таблиці та відстає від зони Ліги чемпіонів на одне очко. "Вовки" завершать сезон матчем проти Торіно, який відбудеться 25 травня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.