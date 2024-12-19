Життя німецького ексспортсмена спортсмена обірвалось 18 грудня 2024 року. Причини смерті олімпійського чемпіона не вказані, повідомляє 24 канал із посиланням на Der Spiegel.

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Що відомо про Вольфермана

У 1972 році Клаус Вольферман на Олімпіаді у Мюнхені здобув золоту медаль з метання списа. Через рік німець встановив світовий рекорд, кинувши спортивний снаряд на 94 метри та 8 сантиметрів.

Досягнення Вольфермана протрималось до 1976 року. Тоді на Олімпіаді в Монреалі угорський спортсмен Міклош Немет кинув спис на відстань 94 метрів 40 сантиметрів.

У 1972 та 1973 роках Вольфермана визнали найкращим атлетом ФРГ. Також він став найкращим метальником списа у 20 сторіччі в Німеччині.