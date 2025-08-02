Шеннон Бріггс у далекому 2014 році накинувся на Володимира Кличка. Вже здавалось, що неприємна ситуація за участі легенди українського боксу давно забута, але відео отримало друге життя в інтернеті.

1 серпня 2025 року у соціальній мережі Х знову опублікували кадри інциденту між Кличком-молодшим та Шенонном Бріггсом. Відео набрало шалену популярність та неймовірно велику кількість переглядів, повідомляє 24 канал.

Читайте також Як би завершився бій Кличко – Усик: прогноз від ШІ на зустріч двох епох

Що сталось між Кличком та Бріггсом?

Неприємна ситуація між Володимиром Кличком та Шенноном Бріггсом відбулась 2 серпня 2014 року. У той день американець без запрошення увірвався на обід до українського боксера.

Бріггс неодноразово творив різні речі, аби отримати бій з Кличком. Шеннон вкотре хотів домогтись поєдинку з Володимиром, але отримав відповідну реакцію на свою провокативну витівку.

"Доктор Сталевий Молот" взяв склянку соку та вилив на американського супертяжа, який сів до нього за стіл. Шеннон Бріггс вмить перетворився на звіра та накинувся на Володимира Кличка, але був зупинений охороною.

Кличко відповів на провокацію Бріггса:

Згодом Володимир Кличко відмовився від бою з Шенноном Бріггсом, наголосивши про агресивну наполегливість американського боксера. Витівки супертяжа зіграли над ним злий жарт.

До слова. Шеннон Бріггс неодноразово вдавався до провокацій. Боксер зі США намагався зірвати пресконференцію Володимира Кличка та вдавався до інших подібних витівок.

Відео, яке опублікували 1 серпня 2025 року, зібрало шалену кількість переглядів. За добу позначка сягнула більше одного мільйона. Фанатам боксу, явно сподобалась ностальгія за боксом вже минулої епохи.

Раніше ми розповідали про те, скільки заробили Володимир Кличко та Олександр Усик за виступи у професійному ринзі. Боксери отримували космічні гонорари.