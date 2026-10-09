"Це для мене нова можливість": Кличко про переїзд в іншу країну

Український баскетболіст Максим Кличко розповів про досвід виступів за кордоном. А також заявив про своє повернення в студентський баскетбол.

Інформацію про це опублікували в Hoist the Colours на сторінці в соцмережі Х. За підсумками минулого сезону Кличко залишив Монако та перейшов до Університету Східної Кароліни в США.

Що розповів Кличко

Максим Кличко зазначив, що він отримав можливість подивитись на багато речей по-іншому. Однак йому знадобився певний час, щоб адаптуватись до студентського баскетболу знову.

Водночас я здобув нові навички на європейському рівні. Тепер мені треба перенести їх на ігри на рівні коледжу,

– зауважив баскетболіст.

Максим Кличко – молодший син Віталія Кличка. Юнаку 21 рік, і він не пішов у бокс стопами свого батька. Зріст хлопця – 215 сантиметрів, тож заняттям свого життя він обрав баскетбол.

Першу баскетбольну ліцензію Кличко-молодший отримав у 2021 році. А з літа 2024 року він грав у системі французького Монако. Зокрема, грав у молодіжній системі клубу та дебютував за основу.

У 2025 році він уже дебютував за дорослу збірну України з баскетболу. До цього виступав у молодіжних збірних України. Зокрема, демонстрував чималу результативність у збірній України U-20.

За інформацією коментатора НБА Олександра Прошути, Максим Кличко мав пропозиції й від елітних команд NCAA. Однак баскетболіст обрав команду, в якій отримуватиме регулярну ігрову практику.

Цікаво, що у Франції Максим Кличко потрапив до списку найкращих гравців чемпіонату. Це символічна збірна молодіжного чемпіонату країни, де українець грав за команду Монако U-21.