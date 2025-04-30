Росія активно долучає для своїх пропагандистських акцій футбольних пенсіонерів, використовуючи їхні гучні імена. Черговим "голубом миру" став легендарний гравець збірної Франції Клод Макелеле.

Футбольний клуб ЦСКА Москва, який асоціюється із російською загарбницькою армією, у травні проведе гала-матч на честь 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА. Запрошення зіграти у цьому поєдинку отримав ексгравець збірної Франції, Челсі та Реалу Клод Макелеле, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Легенда збірної Франції зіграє у Росії

"Збірна європейських легенд" буде зібрана з представників клубів, з якими "коні" зіграли у єврокубковому сезоні-2004/05.

Окрім Макелеле, свою участь у матчі підтвердили бразилець Андерсон Полга, ексзахисник Мілана та ПСЖ Маріо Єпес з Колумбії, камерунець Жеремі Нжітап, який грав за Челсі та Реал. Матч планують провести 18 травня у Москві.

Зазначимо, що Клод Макелеле під час ігрової кар'єри захищав кольори французьких клубів Брест, Нант, Марсель, ПСЖ. В Іспанії півзахисник грав за Сельту та мадридський Реал. У період з 2003 по 2008 виступав за лондонський Челсі, де його партнером по команді був українець Андрій Шевченко. У складі збірної Франції ставав віце-чемпіоном світу.

Влітку 2023 року Макелеле відгукнувся на пропозицію зіграти у благодійному матчі на підтримку України, який відбувся на "Стемфорд Брідж". Тоді француз був у команді Шевченка.

Нагадаємо, що нещодавно остаточно зганьбив свою репутацію легенда Роми Франческо Тотті. "Імператор" відвідав Москву на запрошення російських букмекерів.