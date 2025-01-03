Каталонці продали право на користування VIP ложами на "Камп Ноу", щоб зареєструвати гравців. Однак Ла Ліга запросила у клубу додаткову документацію для підтвердження наявності грошей на рахунках.

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Клуби Ла Ліги можуть звернутись до суду

Реєстрація Дані Ольмо та Пау Віктора на другу половину сезону викликала неабиякий скандал у Ла Лізі. Деякі іспанські клуби можуть звернутись до суду, якщо Барселона зможе зареєструвати гравців, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.es.

На думку представників чемпіонату Іспанії, "синьо-гранатові" не мають отримувати спеціальних привілеїв від керівництва Ла Ліги. Клуби роздумують над тим, щоб звернутись до суду.

Якщо їх вимоги не буде затверджено, то клуб подадуть позов щодо ануляції результатів Ла Ліги сезону-2024/2025.

Довідка. Дані Ольмо може запросити Барселону виплатити всю заробітну плату до 2030 року, якщо клуб не зможе зареєструвати його на другу частину сезону-2024/2025.

Лідер збірної Іспанії приєднався до Барселони після тріумфального Євро-2024 в Німеччині. За цей час Дані Ольмо зіграв у 15 матчах за "синьо-гранатових", оформивши шість голів та один асист.

Пау Віктор у складі Барселони провів 17 матчів в офіційних турнірах у поточній кампанії. На рахунку 23-річного нападника два забитих м'ячі та одна результативна передача.