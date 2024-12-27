Юний талант Барселони прилетів у Дубай на церемонію нагородження від Globe Soccer Award, яка запланована на 27 грудня. 17-річний гравець номінований одразу у трьох категоріях, повідомляє 24 канал.

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Ямал відпочиває з колишньою

В Об'єднані Арабські Емірати Ламін Ямал прибув у супроводі Алекс Падільї. Очевидці опублікували у соціальних мережах відео, де можна побачити зірку Барселони на атракціоні з колишньою дівчиною.

Ямал відпочиває в ОАЕ з ексдівчиною:

Алекс Паділья стала відомою після переможного для Іспанії фіналу Євро-2024. Тоді дівчина святкувала тріумф "Фурії Рохи" разом з Ламіном Ямалом.

Згодом навколо пари розгорівся гучний скандал. Ямал та Алекс відписались одне від одного в Інстаграмі, а дівчину звинуватили у зраді.

Однак на відео, яке опублікували очевидці, можна побачити, що Ламін примирився зі своєю колишньою дівчиною.

Зазначимо, що Ламін Ямал наразі відновлюється від травми. 17-річний талант Барселони зазнав пошкодження у матчі Ла Ліги проти Леганеса, який "синьо-гранатові" несподівано програли – 0:1.