ФІФА виділить рекордні призові для учасників клубного ЧС-2025 з футболу

У середині червня 2025 року в Сполучених Штатах Америки стартує клубний чемпіонат світу з футболу. У турнірі візьмуть участь 32 команди, які змагатимуться за новим форматом.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) збирається виплатити рекордні призові учасником грандіозного турніру. Переможець клубного чемпіонату світу заробить більше грошей, ніж тріумфатор Ліги чемпіонів, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Фантастичні гонорари для учасників клубного ЧС-2025

Організатори турніру прогнозують отримати доходи в розмірі двох мільярдів доларів. З цих коштів ФІФА планує виплатити один мільярд командам-учасницям.

Додатковий дохід від турніру буде розподілений між клубами, які не братимуть участь в турнірі, за принципом солідарності. Неймовірна сума призових стала можлива завдяки контракту ФІФА зі стрімінговою платформою DAZN, яка матиме ексклюзивні права на трансляцію матчів.

Призові у розмірі одного мільярда доларів стануть найбільшими в історії клубного футболу. Наразі ФІФА завершує переговори щодо розподілу призових.

Нагадаємо, що клубний чемпіонат світу-2025 вперше пройде у новому форматі. У ньому візьмуть участь 32 команди з шести конфедерацій. Одне місце автоматично отримала країна-господар. Європу представлятимуть 12 клубів.

На груповому етапі (8 груп по 4 команди) суперники визначать учасників 1/8 фіналу. Далі турнір відбуватиметься за системою плей-оф. Фінал клубного чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку на арені MetLife Stadium. Турнір у США триватиме з 15 червня до 13 липня.