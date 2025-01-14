Молодий талант Динамо на межі переходу в інший клуб: кияни вже шукають заміну

Володимир Бражко близький до переходу з Динамо. Кияни вже розглядають кандидатури на заміну півзахисника.

За Володимиром Бражком вже тривалий час стежать європейські клуби. Зазначається, що Динамо вже поступила пропозиція щодо трансферу півзахисника, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Кого розглядають як заміну Бражку

Спочатку Динамо бачила заміну Володимиру в Олександрі Яцику, який наразі перебуває в оренді в луганській Зорі. Однак Олександр Шовковський бачить у ньому лише "вісімку".

Наразі одним із кандидатів є Ендсон з Руху, який повинен прибути з командою на збори в Туреччину. Головному тренера подобаються якості гравця.

Довідка. Володимир Бражко у сезоні-2024/2025 зіграв 25 матчів за Динамо, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює футболіста у 9 мільйонів євро.