Відомий промоутер назвав короля боксу: це не Усик

Британський промоутер Едді Хірн назвав сучасного короля боксу. Він відзначив не Олександра Усика.

Наразі Олександр Усик очолює кілька рейтингів найкращих боксерів сучасності. Український боксер залишається одним з найкращих, однак не на думку Едді Хірна.

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Кого Хірн обрав королем боксу

Промоутер вважає Шакура Стівенсона за талантом на рівні з Реєм Леонардом, Уітакером та всіма іншими найвеличнішими боксерами, пише 24 канал з посиланням на Fight Hype.

Ось наскільки він класний! Для величі потрібний топовий суперник, яким для нього стане Сепеда. Шакур покаже у цьому бою, що він є королем боксу. На кону у бою має стояти титул The Ring,

– сказав Едді Хірн.

Нагадаємо, що Шакур Стівенсон у 2024 році викликав на бій Василя Ломаченка, однак наразі невідомо, чи продовжить українець боксерську кар'єру.