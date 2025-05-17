Відомий промоутер назвав короля боксу: це не Усик
- Британський промоутер Едді Хірн назвав Шакура Стівенсона сучасним королем боксу, а не Олександра Усика.
- Хірн вважає, що Стівенсон продемонструє свою велич у бою з Сепедою, де на кону буде титул The Ring.
- Шакур Стівенсон викликав Василя Ломаченка на бій у 2024 році, але поки невідомо, чи буде Ломаченко продовжувати кар'єру.
Британський промоутер Едді Хірн назвав сучасного короля боксу. Він відзначив не Олександра Усика.
Наразі Олександр Усик очолює кілька рейтингів найкращих боксерів сучасності. Український боксер залишається одним з найкращих, однак не на думку Едді Хірна.
Читайте також Він переможе Дюбуа, – Усик спрогнозував результат можливого реваншу Джошуа та "Динаміта"
Кого Хірн обрав королем боксу
Промоутер вважає Шакура Стівенсона за талантом на рівні з Реєм Леонардом, Уітакером та всіма іншими найвеличнішими боксерами, пише 24 канал з посиланням на Fight Hype.
Ось наскільки він класний! Для величі потрібний топовий суперник, яким для нього стане Сепеда. Шакур покаже у цьому бою, що він є королем боксу. На кону у бою має стояти титул The Ring,
– сказав Едді Хірн.
Нагадаємо, що Шакур Стівенсон у 2024 році викликав на бій Василя Ломаченка, однак наразі невідомо, чи продовжить українець боксерську кар'єру.