Декілька днів тому ПСЖ офіційно оголосив про підписання Іллі Забарного. Гравець покинув Борнмут, у якому був основним гравцем.
Борнмут розглядає можливість підписання 23-річного українського захисника Арсенія Батагова з Трабзонспора. Його розглядають як заміну Іллі Забарного, пише 24 Канал з посиланням на TrabzonHub.
Борнмут націлився на Батагова
"Вишні" зацікавилися 23-річним Арсенієм Батаговим, який наразі грає в турецькому Трабзонспор.
Турецький клуб готовий розпочати перемовини щодо трансферу лише у разі пропозиції від 20 мільйонів євро.
Контракт Батагова з Трабзонспором діє до 30 червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює його у 4,5 мільйона євро.
Послугами українця раніше також цікавився англійський Брайтон.
Відзначимо, що Ілля Забарний прийшов на підписання контракту з ПСЖ у вишиванці.